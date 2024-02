22-jähriger Audi-Fahrer rast nachts mit bis zu 150 durch Aichach

Ein Autofahrer rast nachts mit seinem Audi TT Coupé durch Aichach. Er beschleunigt auf bis zu 150 Stundenkilometer. Auf der Bundesstraße B300 hält ihn die Polizei an.

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße B300 einen 22-jährigen Raser angehalten. Der junge Mann war zunächst gegen 0.45 Uhr mit seinem Audi TT Coupé auf der Münchener Straße in Aichach stadtauswärts unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er hier 80 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer.

22-Jähriger beschleunigt seinen Audi in Aichach auf Tempo 150

Anschließend beschleunigte er laut Polizei innerorts auf Höhe der St.-Elisabeth-Straße bis zum Ortsausgang an der Münchner Straße auf bis zu 150 Stundenkilometer. Die Beamten unterzogen ihn schließlich auf der Bundesstraße B300 in Richtung Ingolstadt einer Verkehrskontrolle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen seien andere Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr gewesen, so die Polizei.

Sie ermittelt nun gegen den 22-Jährigen wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Dieser Straftatbestand kann auch dann gelten, wenn jemand sich alleine grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen - nicht nur im Wettrennen mit einem anderen Verkehrsteilnehmer. (nsi)