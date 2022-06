22-Jähriger filmt sich beim Sex mit Freundinnen und landet vor Gericht

Plus Ein junger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg dreht Videos von sich und seinen Freundinnen beim Sex. Da die Mädchen minderjährig sind, landet er vor Gericht.

Weil er sich und zwei minderjährige Freundinnen jeweils beim einvernehmlichen Sex gefilmt hatte, musste sich ein 22-Jähriger aus dem nördlichen Teil des Landkreises vor dem Jugendgericht in Aichach verantworten. Für Richterin Eva-Maria Grosse war der Fall eindeutig.