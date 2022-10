Aichach

22-Jähriger stellt sein Konto für Geldwäsche zur Verfügung

Plus Vor dem Aichacher Amtsgericht muss sich der 22-Jährige wegen leichtfertiger Geldwäsche verantworten. Er will nicht gewusst haben, was er tut.

Von Gerlinde Drexler

Einfach mal so Geld gewaschen? Diese Frage stellte sich jüngst vor dem Aichacher Amtsgericht. Dort musste sich ein 22-Jähriger aus dem Raum Aichach wegen leichtfertiger Geldwäsche verantworten. Der Angeklagte will einem Anrufer seine Kontoverbindung für Einzahlungen weitergegeben haben, ohne groß nachzufragen. Daraufhin gingen rund 5900 Euro auf seinem Konto ein. Der 22-Jährige hob das Geld ab und übergab es einem angeblich Unbekannten. So jedenfalls lautete seine Version der Geschichte.

