Aichach

vor 19 Min.

22-Jähriger zeigt sich nackt am Fenster – Landgericht reduziert Geldstrafe

Plus Amtsgericht verurteilt Mann aus dem Raum Aichach wegen mehrerer exhibitionistischer Handlungen zu 16.000 Euro Geldstrafe. Dagegen legt der Angeklagte Berufung ein.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Am offenen Fenster stehend hatte ein 22-Jähriger aus dem Raum Aichach im Januar vergangenen Jahres an seinem Glied manipuliert. Das hatten Nachbarn mehrmals beobachtet. Wegen exhibitionistischer Handlungen in mehreren Fällen war er vom Amtsgericht Aichach zu einer Geldstrafe in Höhe von 16.200 Euro (270 Tagessätze zu jeweils 60 Euro) verurteilt worden. Dagegen hatte der Angeklagte Berufung eingelegt.

Die Berufungsverhandlung fand jüngst vor der fünften Strafkammer am Landgericht Augsburg statt. Dabei legte der Angeklagte ein Geständnis ab, wie Pressesprecher Peter Grünes auf Nachfrage mitteilte. Die Strafkammer verurteilte den 22-Jährigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in vier Fällen zu einer Gesamtgeldstrafe von 250 Tagessätzen à 60 Euro (15.000 Euro). Der Angeklagte nahm das Urteil an. Die Entscheidung ist damit rechtskräftig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen