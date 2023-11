Aichach

24-Jähriger soll in der Disco eine 17-Jährige sexuell belästigt haben

Plus Die Auszubildende sagt vor Gericht aus, dass der Angeklagte sie "hinten angefasst" hat. Sie hat den Abend nur noch lückenhaft in Erinnerung.

Von Gerlinde Drexler

Ziemlich viele Erinnerungslücken hatte eine 17-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg nach dem Besuch einer Disco im April. Momente, an die sie sich noch gut erinnern konnte, waren die, in denen ein 24-Jähriger ziemlich aufdringlich mit ihr geflirtet und ihr dabei auch leicht auf den Hintern geschlagen hatte. Der 24-Jährige, der sich wegen sexueller Belästigung vor dem Jugendgericht in Aichach verantworten musste, bestritt das. Eine laut Jugendrichterin Eva-Maria Grosse "erfrischend ehrliche" Zeugin konnte bei einer bestimmten Frage weiterhelfen.

17-Jährige spricht 24-Jährigen wegen Aufsicht vor der Disco an

Ohne Aufsichtsperson, die auf dem sogenannten Mutti-Zettel eingetragen ist, wäre die 17-Jährige an dem Abend gar nicht in die Disco gekommen. Das war der Grund, weshalb sie den 24-Jährigen vor der Disco angesprochen hatte. Der stimmte zu und in der Disco waren beide dann getrennte Wege gegangen. Zumindest vorerst. Denn später tauchte er laut Aussage der 17-Jährigen wieder auf "und hat mich nicht in Ruhe gelassen". Und er habe sie "hinten angefasst". Auf Nachfrage der Jugendrichterin bezeichnete sie sein Verhalten als "aufdringliches Flirten mit Anfassen". Dass er sie im Vorbeigehen versehentlich gestreift hatte, schloss die 17-Jährige aus. "Die Berührung war schon etwas fester."

