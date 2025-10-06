25 neue Ministranten in die Gemeinschaft aufgenommen

25 Mädchen und Buben konnte Stadtpfarrer Herbert Gugler am Erntedankfest in die Gemeinschaft der Aichacher Ministranten aufnehmen.“ Damit sind es jetzt 180 Kinder, die Dienst am Altar leisten“, freute sich Gugler in seiner Ansprache. Er dankte dabei auch den Eltern, die die jungen Christen bei ihrem Dienst unterstützen. Pastoralreferent, Markus Drößler, der seit fast 20 Jahren, die Kinder-und Jugendarbeit in der Pfarreiengemeinschaft Aichach betreut, ergänzte beim anschließenden Empfang im Pfarrzentrum, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch sechs weitere Kinder aufgenommen werden können.

