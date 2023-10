Prozess in Aichach: 26-Jährige schlägt Kleinkind mit der Faust ins Gesicht

Plus Das Mädchen stammt aus einer früheren Beziehung ihres Lebensgefährten. Die Angeklagte zahlte bereits Schmerzensgeld. Vor Gericht geht es um die Höhe des Strafbefehls.

Mit der Faust schlug eine heute 26-Jährige im Dezember 2021 einer damals Vierjährigen, die im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg wohnt, ins Gesicht. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung flatterte der 26-Jährigen ein Strafbefehl über 1200 Euro (30 Tagessätze zu je 40 Euro) ins Haus. Dagegen hatte sie Einspruch eingelegt, Gericht und Staatsanwaltschaft hatten sich bereits auf eine Einstellung gegen Geldauflage verständigt. Dann konnte die Angeklagte das Geld aber nicht bezahlen.

Bei der erneuten Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach räumte Verteidigerin Isabel Kratzer-Ceylan im Namen ihrer Mandantin den Faustschlag ein. Die 26-Jährige, die im Landkreis Augsburg wohnt, habe bereits ein Schmerzensgeld gezahlt und sich entschuldigt. Nach einem Gespräch mit dem Vater der Vierjährigen, der der Lebensgefährte der Angeklagten ist, teilte die Anwältin dem Gericht mit: "Die Konflikte sind geklärt, das Verhältnis ist in Ordnung. Es wird nie wieder zu so einem Vorfall kommen." Das Mädchen stammt aus einer früheren Beziehung des Lebensgefährten. Wie es dazu gekommen war, dass die Angeklagte dem Kind mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, kam vor Gericht nicht zur Sprache.