29-Jähriger fährt in Schlangenlinien auf B300 bei Aichach

Ein Alkoholtest zeigte bei einem betrunkenen Autofahrer auf der B300 bei Aichach am Freitagabend einen Wert von 2,2 Promille.

In Schlangenlinien ist am späten Freitagabend ein Autofahrer auf der Bundesstraße B300 bei Aichach unterwegs. Die Polizei hält ihn an und bittet ihn zum Alkoholtest.

Die Polizei hat am späten Freitagabend einen Autofahrer auf der Bundesstraße B300 aus dem Verkehr gezogen: Der 29-Jährige war um kurz vor 23 Uhr von Unterwittelsbach ( Aichach) in Richtung Dasing unterwegs und fuhr Schlangenlinien. Betrunken auf der B300: Autofahrer sitzt mit 2,2 Promille am Steuer Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einer Mitteilung der Polizei zufolge einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (nsi)

