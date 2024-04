34-Jährige stiehlt Kreditkarte einer Freundin – und geht damit shoppen

Plus Eine Frau aus dem Raum Aichach stiehlt die Kreditkarte einer Bekannten und droht der Freundin. Nun muss sich die 34-Jährige vor Gericht verantworten.

Zweimal hob eine 34-Jährige aus dem Raum Aichach im November jeweils 1000 Euro am Geldautomaten ab. Das Problem: Es war nicht ihre Karte, die sie dazu verwendete, sondern die Kreditkarte einer 47-jährigen Bekannten. Wie sich bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht herausstellte, hatte die Angeklagte ihre Bekannte nicht nur einmal bestohlen.

Beim ersten Mal hatte die 47-Jährige gar nicht gemerkt, dass ihre Kreditkarte fehlte. Dass etwas nicht stimmte, war ihr erst aufgefallen, als sie online ihren Kontostand sah. Dort waren an zwei Tagen hintereinander jeweils 1000 Euro abgehoben worden. Die Kreditkarte steckte inzwischen wieder im Geldbeutel der 47-Jährigen. Vor Gericht sagte sie aus, dass sie ihre 34-jährige Bekannte im Verdacht gehabt habe. Weil es an dem Geldautomaten aber keine Videoüberwachung gab, konnte nicht festgestellt werden, wer dort Geld abgehoben hatte.