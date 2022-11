Aichach

35 Aussteller kommen zum Kunst-Antik-Markt in Unterwittelsbach

In stimmungsvollem Ambiente können Besucher am 12. November am Sisi-Schloss antike Kunstobjekte kaufen. Der Weihnachtsmarkt stimmt auf die Adventszeit ein.

Ob Sammler antiker Kunst oder Liebhaber von Selbstgemachtem – hier findet bestimmt jeder etwas. Der Kunst-Antik-Markt findet auch dieses Jahr wieder im Sisi-Schloss statt. Um die 35 Aussteller werden am Wochenende vom 12. November bis zum 13. November Kunstobjekte, Antiquitäten und Selbstgemachtes anbieten. Los geht es in romantischer Atmosphäre am Samstag, 12. November, von 13 Uhr bis 18 Uhr. Am Sonntag, 13. November, hat der Markt von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet zwei Euro. Auf dem Weihnachtsmarkt kann man sich schon mal auf die Adventszeit einstimmen. Foto: Erich Echter (Archivbild) Außerdem besteht die Möglichkeit, auch den Weihnachtsmarkt rund um das Schloss zu besuchen und schon mal ein wenig Vorweihnachtsluft zu schnuppern. Wer sich auf den Advent einstimmen möchte, findet dort Allerlei für Haus und Garten. Weitere Informationen gibt es bei der Stadt Aichach unter der Telefonnummer 08251/902-0, per E-Mail unter: veranstaltungen@aichach.de oder unter: www.aichach.de. (AZ)

