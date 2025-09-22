35-Jähriger bedroht 26-Jährigen mit einem Messer

In Aichach ist es am Samstag in der Gartenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 35-Jährigen gekommen. In deren Verlauf bedrohte der 36-Jährige den Jüngeren mit einem Messer, wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Montagnachmittag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft berichtet. Der 35-Jährige wurde festgenommen.
Wie die Polizei berichtet, betrat der 35-Jährige gegen 20 Uhr das Grundstück des 26-Jährigen und geriet mit diesem in Streit. Dabei zog der 35-Jährige ein Messer und drohte dem 26-Jährigen. Der 26-Jährige konnte sich in das Haus flüchten und verständigte die Polizei. Er blieb unverletzt. Die Beamten trafen den 35-Jährigen vor Ort an und nahmen diesen vorläufig fest.
Ermittlungsrichter erlässt Haftbefehl für den 35-Jährigen
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 35-Jährige am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 35-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags übernommen. (bac)
