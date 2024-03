38-jährige Frau kehrt betrunken an den Unfallort zurück

Die 38-Jährige fährt ein Verkehrszeichen in Aichach an. Von zu Hause aus informiert sie die Polizei. Dann steigt sie betrunken erneut ins Auto ein.

Eine betrunkene Frau hat am Mittwoch in Aichach ein Verkehrsschild angefahren. Zunächst fuhr sie zwar nach Hause. Als die Polizei am Unfallort eintraf, kehrte sie jedoch zurück. Das hat Konsequenzen für sie.

Laut Polizei hatte die 38-Jährige gegen 17 Uhr von zu Hause aus in der Inspektion angerufen, dass sie in der Augsburger Straße ein Verkehrsschild angefahren habe. Als die Streife vor Ort war, traf die Verursacherin dort ebenfalls wieder ein - mit dem Auto. Die Beamten stellten bei ihr Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von fast 2,6 Promille.

Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei der 38-Jährigen und stellten ihren Führerschein noch vor Ort sicher. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (AZ)