400 Fans feiern das Jubiläum der Brugger Buam

Das Musik-Duo präsentiert im Aichacher Pfarrzentrum vor vollem Haus seine neue Single und bietet den Freunden aus Hessen am Sonntag eine Zugabe in Aindling.

Zum runden Geburtstag kam eine runde Zahl an Fans, die mit ihrem Besuch den Jubilaren gratulierten. 400 Freunde feierten am Samstag das 20. Bühnenjubiläum der Brugger Buam, die das Pfarrzentrum in Aichach als passenden Ort für diese Fete ausgewählt hatten. Die Stimmung hätte besser kaum sein können, bis auf wenige Plätze war der Saal komplett belegt mit Publikum, das vorwiegend der älteren Generation angehörte und für einige Stunden die Musik in erster Linie dieses Gebrüder-Duos genoss, das aus Alsmoos in der Gemeinde Petersdorf stammt.

Weil man nicht alle Tage auf zwei Jahrzehnte Aktivitäten im musischen Bereich zurückblicken kann, wurde ein Film gezeigt, der in einigen Minuten wichtige Stationen im Werdegang der Brugger Buam darstellte. Dabei konnte man verschiedene Passagen erleben, die heute nur noch den wenigsten bekannt sind. Etwa jener Auftritt in Bad Füssing, der gewissermaßen zur Geburtsstunde der beiden in der Welt der Musik wurde.

Die Brugger Buam mit Band: (von links) Konrad Rahm aus Hemau bei Regenstauf, Thomas Brugger, Markus Brugger und am Schlagzeug Christian Plank aus Griesbeckerzell. Foto: Johann Eibl

Markus Brugger, der am Mikrofon durch den Abend führte und auch als Jodler seine Fähigkeiten unter Beweis stellte, kündigte gleich zu Beginn einige Überraschungen an. Die bestanden unter anderem darin, dass mittlerweile einige Musiker zu den Brugger Buam gestoßen sind, was deren musikalischen Spielraum erweitert. Seit einigen Jahren gehören Konrad Rahm aus Hemau bei Regenstauf und Christian Plank aus Griesbeckerzell (Aichach) zu ihnen.

Freddy Pfister Band begeistert in Aichach

Vergleichsweise breiten Raum nahm der Auftritt der Freddy Pfister Band ein. Freddy, der Bandleader, stellte gleich mal die Frage, ob es denn heute noch angemessen sei, nach wie vor von "Buam" zu reden, wo sie doch längst zu Männern herangewachsen sind. Eine Umbenennung aber steht sicher nicht zur Debatte. Der 20-jährige Matteo demonstrierte mit dem Akkordeon seine Fingerfertigkeit bei einem Höllentempo, das war nicht nur sehens-, sondern auch hörenswert. Dieses Trio bezeichnete wie die Hauptdarsteller des Abends die Schürzenjäger als ihre musikalischen Ziehväter. Als dann deren Hit "Mein Tirol, ich vermisse dich" erklang, konnte man tatsächlich den Eindruck gewinnen, die Schürzenjäger wären für einige Minuten auf der Aichacher Bühne präsent.

Mit dabei: die Freddy Pfister Band. Foto: Johann Eibl

Die Gruppe aus dem Zillertal kam beim Publikum so gut an, dass man schon beinahe die Frage stellen durfte: Stiehlt die den Jubilaren nicht die Schau? Diese Sorge war freilich unberechtigt. Denn nach der Pause griffen Thomas und Markus Brugger erst so richtig in die Tasten und Saiten, sodass ihnen der Applaus gewiss war. Ihre aktuellste Single mit dem Titel "Doppel hält besser" war zu hören, bei ihrem Ausflug in die Schlagerwelt versuchten sich die beiden mit so hohen Tönen, wie sie typisch waren für die Bee Gees. Diverse Songs, die von anderen Musikern stammten, rundeten das bunte und abwechslungsreiche Programm ab.

Wenn die Darbietungen auf einer Bühne gut ankommen, dann ist eine Zugabe quasi ungeschriebenes Gesetz. Für ihre Freunde aus Hessen, die mit 42 Personen eigens mit einem Bus angereist kamen, gaben die Brugger Buam am Sonntag noch ein weiteres Konzert. Das fand im Gasthaus Moosbräu in Aindling statt, wie sie ebenfalls schon des Öfteren für volle Ränge gesorgt hatten.

Die Brugger Buam werden von ihren Fans gefeiert. Foto: Johann Eibl

Hans-Dieter Pilz, der 1. Vorsitzende des Bayern-Fanklubs Ohmtal in Marburg, der 750 Mitglieder zählt, kennt die Familie Brugger schon seit 20 Jahren bei einem Gran Prix der Volksmusik, wo die Alsmooser auf dem zweiten Rang landeten. Seither bestehen enge Kontakte zu diesen Gästen, die einfach 450 Kilometer zu bewältigen hatten. Bei seinem Besuch in Aichach schwärmte der Vereinschef von der "überragenden Qualität handgemachter Musik".