42 Absolventen der Aichacher Realschule schließen mit einer Eins ab

114 Schülerinnen und Schüler waren an der Wittelsbacher Realschule zur Abschlussprüfung angetreten. Bei der Feier gab es auch eine Preisverleihung.

Zum ersten Mal gab es bei der Abschlussfeier der Wittelsbacher Realschule am Freitag in Aichach nicht nur Abschlusszeugnisse. Die Schülersprecherinnen und -sprecher zeichneten Lehrer und Mitschüler in Kategorien wie "Beste Sprüche", "Beste Kostüme" oder auch "Beste Frisur" mit dem "Stocki", benannt nach Schulleiter Hans Friedrich Stock, aus. Von den insgesamt 114 Absolventen hatten 42 eine Eins vor dem Komma. Eine glatte 1,0 schaffte Florian Huber.

"Hab Mut und sei du selbst" - unter diesem Motto stand der Abschlussgottesdienst für die Zehntklässler der Realschule in der Stadtpfarrkirche. So eingestimmt begaben sich die Absolventen und alle Gäste in die Aula der Schule, wo endlich wieder eine vollumfängliche Abschlussfeier abgehalten werden konnte, organisiert von Konrektorin Anna Weinmann.

Von 114 zur Abschlussprüfung angetreteten Schülerinnen und Schülern der Aichacher Realschule haben 42 eine Eins vor dem Komma. Rechts Schulleiter Hans Friedrich Stock. Foto: Ulrich Mahl

Grußworte von Bürgermeister und Landrat bei Abschlussfeier der Realschule

Die Feier begann mit einem Film der Abschlussfahrt nach Prag, zusammengestellt von Daniela Salewski. Danach eröffnete die Big Band unter Leitung von Ines Rampf die Feier. Schulleiter Hans Friedrich Stock begrüßte alle Anwesenden und hob besonders hervor, dass von 114 zur Abschlussprüfung angetretenen Schülerinnen und Schülern insgesamt 42 eine Abschlussnote mit einer Eins vor dem Komma erreicht hätten. In einem Videogrußwort meldete sich Landrat Klaus Metzger zu Wort. Er wünschte den Absolventen vor allem Engagement und Zuversicht und vergaß auch nicht zu erwähnen, dass der Abschlussjahrgang in den vergangenen beiden Jahren besondere Hindernisse zu überwinden hatte. Auf diese Umstände bezog sich auch Bürgermeister Klaus Habermann in seinem Grußwort. Er gab den Schülerinnen und Schülern verschiedene Denkanstöße zu den Themen Fehlern und Perfektionismus mit auf den Weg und schloss mit den Worten: "Das Leben ist schön - von einfach war nie die Rede."

Zeugnisse werden in Aichach bei feierlicher Zeremonie übergeben

Die Schulband Eleven Minutes unter Leitung von Johannes Degendorfer löste anschließend die Big Band ab. Elternbeiratsvorsitzende Margot Pulver lenkte den Blick in ihrer Rede auf den Weg, den alle Absolventinnen und Absolventen gegangen waren. Sie betonte dabei die Rolle der Wegbegleiter, insbesondere die der Familie. Schülerinnen und Schüler, die sich während ihrer Schulzeit besonders engagiert hatten, wurden von Pulver geehrt.

Die Schülersprecher bei ihrer Abschlussrede mit der Verleihung des "Stocki" ; (von links) Levent Özcitak, Verena Gschrei, Franziska Grabmann. Foto: Gerlinde Drexler

Amüsant wurde es, als die Schülersprecher und Schülersprecherinnen Levent Özcitak, Verena Gschrei und Franziska Grabmann auf die Bühne traten und ihre Rede zu einer Preisverleihung machten. Verliehen wurde der sogenannte Stocki - in Anlehnung an den Schulleiter. Mitschüler und Lehrkräfte erhielten diese Auszeichnung in Kategorien wie "Beste Sprüche", "Beste Kostüme" oder auch "Beste Frisur". Der "Ehrenstocki" ging jedoch an die wichtigsten Wegbegleiter: die Eltern. Anschließend wurden die Zeugnisse in feierlicher Zeremonie von Schulleitung und Klassenleitung übergeben, wobei besonders die Traumnote von 1,00 bei Florian Huber für Aufmerksamkeit sorgte. (AZ)

