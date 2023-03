42-Jähriger will sich mit Trennung seiner Affäre nicht abfinden

Plus Nachdem der Ehemann die beiden erwischt hat, beendet die Frau die Affäre mit dem 42-Jährigen. Daraufhin bedrohte dieser der ganzen Familie.

Rund vier Jahre lang dauerte eine Affäre, die ein 42-Jähriger aus dem Raum Aichach und eine 32-Jährige hatten. Dann erwischte der Ehemann die beiden und die Frau beendete die Affäre. Damit wollte sich der 42-Jährige scheinbar nicht abfinden. Er bedrohte im Mai vergangenen Jahres seine Ex-Freundin und drohte, ihren Mann zusammenzuschlagen und ihre Familie "kaputt" zu machen. Wegen Bedrohung hatte er deshalb einen Strafbefehl über 3600 Euro (90 Tagessätze zu je 40 Euro) erhalten, gegen den er Einspruch eingelegt hatte.

Angeklagter bestreitet vor dem Aichacher Gericht die Bedrohung

Bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht bestritt er kürzlich energisch, die 32-Jährige überhaupt bedroht zu haben. Er habe mit ihr reden wollen und sie habe ein Gespräch verweigert, sagte der 42-Jährige vor Gericht aus. Daraufhin sei er gegangen. Die 32-Jährige schildert das Zusammentreffen ganz anders. Sie habe ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihm will und ihn auch nicht mehr sehen wolle, sagte sie aus. Daraufhin habe der 42-Jährige ihr gedroht. Unter anderem damit, dass er zu ihrem Mann nach Hause geht und alles zusammenschlägt und kaputt macht. Was den Angeklagten scheinbar so wütend machte, war, dass die 32-Jährige ihn auf ihren sozialen Medien blockiert hatte. Am Abend ging sie zusammen mit ihrem Mann zur Polizei und zeigte ihren Ex-Freund an.

Wie sich vor Gericht herausstellte, währte die Ruhe nur kurz. Dann begann der Angeklagte laut der 32-Jährigen, Sprachnachrichten an ihre Familienmitglieder zu schicken, in denen er sie als Teufelin bezeichnete, "die man von allem trennen muss". Den Mann seiner Ex-Freundin bedrohte er laut Aussage der 32-Jährigen am Telefon, dass er zu ihm kommen und ihn umbringen würde. Sie hätte Angst gehabt, dass er tatsächlich vor der Türe stehen und etwas machen würde, sagte die Ex-Freundin aus. Vorausgegangen war allem, dass der Ehemann der 32-Jährigen im Mai 2022 heimgekommen war, während der 42-Jährige bei ihr daheim gewesen war. Daraufhin hatte sich der Angeklagte im Bad versteckt, wo der Ehemann ihn gefunden und zur Tür hinauskomplimentiert hatte. Die 32-Jährige zog die Konsequenzen und beendete die Affäre. Vorher hatte ihre Mutter dem Angeklagten noch ins Gewissen geredet, dass er verheiratet sei und ihre Tochter in Ruhe lassen solle.

Gericht glaubt der Zeugin und verurteilt den Angeklagten zu einer Geldstrafe

Obwohl es eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation war, fand der Richter die Aussage der Zeugin als recht glaubhaft. Die Strafe werde voraussichtlich höher ausfallen als im Strafbefehl, sagte Hellriegel und empfahl Verteidiger Sven Gröbmüller ein Gespräch mit seinem Mandanten. Nach einem längeren Gespräch mit seinem Anwalt rang sich der 42-Jährige zu einem Geständnis durch. Staatsanwältin Susanne Burger plädierte wegen Bedrohung auf eine Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro (70 Tagessätze zu je 40 Euro). Dabei berücksichtigte sie, dass zwei Einträge wegen Körperverletzung, die im Strafbefehl noch berücksichtigt worden waren, inzwischen aus dem Strafregister gelöscht waren. Verteidiger Gröbmüller hielt 60 Tagessätze für ausreichend.

Dem schloss sich auch Richter Hellriegel an. Er verurteilte den 42-Jährigen zur Zahlung von 2400 Euro (60 Tagessätze zu je 40 Euro). Er rechnete dem Angeklagten sein Geständnis an und dass es sich bei dem Vorfall um einen familiären Konflikt in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt habe. Von der Schwere des Delikts her sei die Bedrohung im unteren Ende anzusiedeln, so der Richter. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

Lesen Sie dazu auch