Er war 42 Jahre Polizist: Peter Löffler geht in den Ruhestand

Peter Löffler, der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Aichach, geht zum Jahresende in den Ruhestand.

Von Gerlinde Drexler

42 Jahre und zwei Monate war Peter Löffler bei der Polizei. Fünf Jahre davon in der Polizeiinspektion (PI) Aichach, wo der 60-Jährige stellvertretender Dienststellenleiter war. Ab Januar ist der Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Er freut sich auf die zusätzliche Zeit, die er mit der Familie verbringen kann. Einen Nachfolger für die frei gewordene Stelle gibt es schon. Er wird aber erst im März in der Polizeiinspektion anfangen.

