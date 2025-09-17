Icon Menü
Aichach: 45 Erstklässler haben ihren ersten Schultag an der Grundschule Aichach-Nord

Aichach

45 Erstklässler haben ihren ersten Schultag an der Grundschule Aichach-Nord

Die Grundschüler geben den „Neuen“ mit einem Theaterstück Tipps für den Schulalltag.
Von Janina Würtele
    •
    •
    •
    Klasse 1a, Grundschule Aichach-Nord
    Klasse 1a, Grundschule Aichach-Nord Foto: Michaela Stegmeir

    Die Rektorin der Grundschule Aichach-Nord, Janina Würtele, konnte 45 neue Erstklässler an ihrer Schule begrüßen. „Herzlich Willkommen“ tönte es durch die vollbesetzte Aula, als die Klasse 2a das bunte Programm eröffnete. Die Klasse 2c gab den Schulanfängern mit ihrem Theaterstück „Der leere Schulranzen“ viele gute Tipps mit auf den Weg und die Klasse 2b begrüßte die neuen Erstklasskinder mit dem Gedicht „Wenn der Löwe in die Schule geht“. Im Anschluss durften die Mädchen und Buben ihr Klassenzimmer erkunden und die erste Unterrichtsstunde mit ihren Lehrerinnen Carmen Wild (Klasse 1a) und Carolin Walter (Klasse 1b) erleben. Währenddessen wurden die Eltern und alle anderen Gäste vom Elternbeirat und dem Förderverein mit Kaffee und Kuchen verwöhnt und hatten Gelegenheit, die Räume der Mittagsbetreuung zu erkunden.

    Klasse 1b, Grundschule Aichach-Nord
    Klasse 1b, Grundschule Aichach-Nord Foto: Michaela Stegmeir
