50 Geistliche feiern mit Gerstlacher sein Goldenes Priesterjubiläum

Mit Thomas Gerstlacher (Zweiter von links) am Altar in Oberbernbach feierten (von links) Dekan Stefan Gast, Weihbischof Anton Losinger und Stadtpfarrer Herbert Gugler die heilige Messe. Vor dem Altar wurde die Bienenwachskerze nochmals entzündet, die bereits bei der Primiz vor 50 Jahren in Bachern (Friedberg) gebrannt hatte.

Plus Im Aichacher Stadtteil Oberbernbach feiern 50 Geistliche mit Monsignore Thomas Gerstlacher dessen Goldenes Priesterjubiläum.

Eine wohl historische Stunde erlebten rund die 350 Menschen, die am Sonntagnachmittag zur Feier des goldenen Priesterjubiläums von Thomas Gerstlacher nach Oberbernbach gekommen waren. Eine so große Zahl an Geistlichen hatte die Oberbernbacher Kirche noch nicht gesehen. Gut 50 Priester und Diakone aus dem ganzen Bistum Augsburg feierten in der voll besetzten Kirche mit dem Jubilar einen festlichen Dankgottesdienst.

Aus der ganzen Region, auch aus Gerstlachers früheren Wirkungsstätten waren die Besucherinnen und Besucher gekommen, um ihre Wertschätzung für die Lebensleistung des engagierten Priesters zum Ausdruck zu bringen. Als Vertreter der Stadt Aichach war Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann dabei. Der Aichacher Stadtpfarrer Herbert Gugler gratulierte Gerstlacher in seinen Begrüßungsworten zu 50 Jahren im priesterlichen Dienst. Gugler erzählte, wie er vor sechs Jahren die Gunst der Stunde genutzt hatte, Gerstlacher nach Aichach zu holen: Damals überlegte dieser, wo er seinen Ruhestand verbringen möchte.

