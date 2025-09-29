50 Jahre nach ihrem Schulabschluss treffen sie sich wieder

50 Jahre nach ihrem Abschluss an der Wittelsbacher Realschule Aichach trafen sich ehemalige Schülerinnen und Schüler zu einem Klassentreffen im Gasthaus Bichlmeier in Unterschneitbach, um bei unterhaltsamen Gesprächen ein paar kurzweilige Stunden zu verbringen. Die Organisatorinnen Roberta Huber, Anita Kreitmair, Heidi Steinhard, Brigitte Hacker und Inge Stark haben sich über die rege Teilnahme gefreut.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!