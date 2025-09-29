Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: 50 Jahre nach ihrem Schulabschluss treffen sie sich wieder

Aichach

50 Jahre nach ihrem Schulabschluss treffen sie sich wieder

Schülerinnen und Schüler der Wittelsbacher Realschule in Aichach haben ihr Klassentreffen.
Von Inge Stark
    • |
    • |
    • |
    Klassentreffen 50 Jahre nach Schulabschluss.
    Klassentreffen 50 Jahre nach Schulabschluss. Foto: Inge Stark

    50 Jahre nach ihrem Abschluss an der Wittelsbacher Realschule Aichach trafen sich ehemalige Schülerinnen und Schüler zu einem Klassentreffen im Gasthaus Bichlmeier in Unterschneitbach, um bei unterhaltsamen Gesprächen ein paar kurzweilige Stunden zu verbringen. Die Organisatorinnen Roberta Huber, Anita Kreitmair, Heidi Steinhard, Brigitte Hacker und Inge Stark haben sich über die rege Teilnahme gefreut.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden