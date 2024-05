51-Jähriger bedroht seine Untermieterin: "Ich schlag’ dich tot!"

Plus Im Februar kommt es zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner Untermieterin. Er soll sie mit dem Tod bedroht haben und steht nun dafür vor Gericht.

Ein Streit zwischen einem 51-jährigen Mann aus dem Aichacher Raum und seiner Untermieterin eskaliert – wie schon so oft. Sie schreit und er beschimpft sie. Selbst als die von einer Nachbarin verständigte Polizei eintrifft, geht es weiter mit den Beschimpfungen. Auch dieses Mal ist Alkohol im Spiel. Dabei sollte die Frau seit Monaten nicht mehr in dem Haus wohnen. Nun findet sich der bereits dreifach vorbestrafte Mann auf der Anklagebank des Amtsgerichts Aichach wieder.

„Ich versteh’ es einfach nicht mehr, warum die Frau nicht angeklagt wird, sondern ich hier sitze.“ Diese Worte des Angeklagten galten sowohl Richter Axel Hellriegel als auch Staatsanwältin Susanne Burger. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 20. Februar dieses Jahres seine Untermieterin, mit den Worten „Ich schlag’ dich tot“, bedroht zu haben. Eine Nachbarin, die Zeugin der Auseinandersetzung wurde, rief aus Angst vor den beiden Streitenden die Polizei. Der Auslöser war laut Angeklagtem, dass die Frau ihm seinen Geldbeutel und sein Handy geklaut habe und beides nur im Tausch gegen eine Flasche Wodka herausgeben wollte.