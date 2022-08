Aichach

59-Jährige legt Polizisten mehrfach falsches Attest zur Maskenbefreiung vor

Plus Frau nimmt an Corona-Demos ohne Maske teil. Den Bußgeldbescheid akzeptiert sie nicht. Ihr Verteidiger legt in der Verhandlung das Mandat nieder.

Von Gerlinde Drexler

Drei Mal legte eine 59-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Polizeibeamten ein falsches Attest vor. Es bescheinigte ihr, keinen Mund-Nasen-Schutz tragen zu müssen. Gegen die Arztpraxis, die ihr das Attest ausstellte, laufen Ermittlungen, weil sie Tausende falscher Masken-Befreiungsatteste ausgestellt haben soll. Das war den Polizisten bekannt. Wegen Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses erhielt die 59-Jährige einen Strafbefehl über 3200 Euro (80 Tagessätze zu je 40 Euro). Gegen den Strafbefehl wegen des unrichtigen Masken-Attests legte sie Einspruch ein. So kam es zur Verhandlung am Amtsgericht Aichach.

