60-Jähriger beleidigt und bedroht seine Tochter - auch im Internet

Plus Familienvater wirft der Tochter vor, seine Frau zur Scheidung gedrängt zu haben, während er in Untersuchungshaft saß. Das tut er öffentlich in sozialen Medien.

Von Gerlinde Drexler

Mit wüsten Beleidigungen und Drohungen unter anderem in den sozialen Netzwerken machte Mitte vergangenen Jahres ein 60-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis seinem Frust über die Tochter Luft. Er warf ihr vor, dass sie seine Frau zur Scheidung gedrängt habe, während er in Untersuchungshaft saß. So schilderte er es jedenfalls am Donnerstag bei einer Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht. Dort war er wegen Beleidigung in mehreren Fällen und Bedrohung angeklagt.

Die erste Nachricht schickte der Angeklagte in den sozialen Medien direkt an die Adresse seiner Tochter. Weil sie darauf nicht reagierte, postete der Vater den Text öffentlich. Neben Beleidigungen wie Dreckschlampe habe er darin geschrieben, dass sie adoptiert sei, berichtete die 31-Jährige und unterstrich: „Das geht niemanden etwas an.“ Getroffen hatte sie, dass den Text unter anderem auch ihr Chef gelesen hatte.

