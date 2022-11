63-Jährige fährt in Aichach ohne Führerschein

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die ohne Führerschein unterwegs war.

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag von der Polizei in Aichach ohne Führerschein erwischt worden. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte die Frau ihren Führerschein nicht vorzeigen, wie die Polizei berichtet. Später kam heraus, dass die 63-Jährige seit drei Jahren nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (inaw)