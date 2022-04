69 Jahre alter Mann aus Aichach wird vermisst

Die Polizei in Aichach sucht nach einem Mann aus dem Aichacher Stadtteil Oberneul, der seit dem 31. März vermisst wird. Möglicherweise irrt der Mann hilflos umher.

Seit Donnerstagabend, 31. März, wird der 69 Jahre alte Josef Gribl aus dem Aichacher Stadtteil Oberneul vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verließ der Mann gegen 15.30 Uhr sein Zuhause, um einen Spaziergang zu machen. Nachdem er nicht zurückgekehrt war, suchten seine Angehörigen nach ihm und fanden sein Auto am Uferbereich der Paar an der Tränkmühle in Aichach, wo der Vermisste häufiger unterwegs war. Noch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag leitete die Polizei Aichach eine umfangreiche Suchaktion ein.

Auch die Wasserwacht, DLRG und Feuerwehren waren im Einsatz, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann in die Paar gestürzt ist. Am Freitag, 1. April, kam mit nachlassendem Schneefall außerdem ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Trotz aller Bemühungen wurde Josef Gribl bislang nicht gefunden, weshalb die Polizei nun um Mithilfe bittet. Man könne derzeit nicht ausschließen, dass der Vermisste aufgrund gesundheitlicher Probleme hilflos umherirre, teilt die Polizei mit.

Foto: Polizei Aichach

Zur Beschreibung: Josef Gribl ist circa 180 cm groß, hat eine schlanke Statur, lichte, grau-melierte Haare, einen Dreitagebart und trägt keine Brille. Bekleidet ist er mit einer beigen Trekkinghose mit Seitentaschen und einem dunklen Sweatshirt mit Reißverschluss. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter der Telefonnummer 08251/8989-0 um Hinweise. (inaw)