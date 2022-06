Aichach

18:00 Uhr

70 Abiturientinnen und Abiturienten feiern in Aichach ihren Abschluss

70 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Schuljahr am Deutschherren-Gymnasium in Aichach ihr Abitur gemacht. 28 von ihnen schafften den Abschluss mit einer Eins vor dem Komma.

Plus Das Deutschherren-Gymnasium in Aichach vergibt bei der Abiturfeier erstmals einen Schulpreis. Die Moderation der Feier übernimmt ein Team.

Von Gerlinde Drexler

Endlich wieder ohne Pandemie-Auflagen ganz normal den Schulabschluss feiern: Die Erleichterung darüber war bei der Abschlussfeier am Deutschherren-Gymnasium (DHG) in Aichach am Freitag spürbar. Trotzdem war manches anders: Erstmals war ein Schulpreis ausgelobt worden und die kurzweilige Moderation der Feier hatte die fünfköpfige Arbeitsgruppe Abifeier übernommen. Das beste Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 schrieb Julia Schmidberger.

