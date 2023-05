70-jähriger Pedelec-Fahrer stürzt in Aichach alleinbeteiligt

Ein 70 Jahre alter Mann ist auf der Bahnhofstraße in Aichach in nördlicher Richtung unterwegs und stürzt etwa auf Höhe der Avia-Tankstelle von seinem Pedelec.

Ein 70 Jahre alter Mann hat sich am Samstag gegen 10.20 Uhr in Aichach bei einem Unfall verletzt. Laut Polizei war er mit seinem Pedelec auf der Bahnhofstraße in nördlicher Richtung unterwegs und fuhr etwa auf Höhe der Avia-Tankstelle gegen den Randstein. Dabei stürzte der Mann und erlitt eine Platzwunde. Er wurde von dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Pedelec blieb unbeschädigt. (AZ)