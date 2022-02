Aichach

82-Jähriger übersieht Vorfahrt und verursacht Unfall in Aichach

Beim Einfahren in die Werlbergerstraße hat ein 82-Jähriger in Aichach das Auto einer 19-Jährgen übersehen. Es kam zu einem Unfall.

Ein Vorfahrtfehler ist einem 82-jährigen Autofahrer am späten Mittwochabend in Aichach unterlaufen. Deshalb kam es zu einem Unfall an der Werlbergerstraße. Nach dem Unfall in Aichach müssen beide Autos abgeschleppt werden Der 82-Jährige wollte laut Polizei gegen 22 Uhr von der Münchener Straße stadteinwärts in die Werlbergerstraße einbiegen. Dabei übersah er das vorfahrtberechtigte Auto einer 19-Jährigen, die auf der Augsburger Straße ebenfalls stadteinwärts unterwegs war. Im Einmündungsbereich prallten die Autos zusammen. Sowohl der Senior als auch die junge Frau blieben unverletzt. Ihre Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 8000 Euro. (jca)

