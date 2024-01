84-jährige Aichacherin fällt nicht auf falsche Polizisten rein

Ein Mann und eine Frau geben sich bei einer Seniorin in Aichach als Polizisten aus und wollen ihr vermutlich Bargeld oder Schmuck stehlen. Die Hausbesitzerin bleibt standhaft.

Zwei falsche Polizisten, ein Mann und eine Frau, wollten sich am Montag in Aichach offenbar Zutritt zum Haus einer Seniorin verschaffen. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, klingelte das Paar gegen 14.20 Uhr bei der 84-jährigen Frau in der Oskar-von-Miller-Straße. Der Mann stellte sich als "Herr Fischer von der Polizei Augsburg" vor.

Nach Angaben der echten Polizei gaukelte der falsche Polizist der Hausbesitzerin vor, dass es im direkten Umfeld zu Einbrüchen gekommen sei. Bei einem der festgenommenen Täter seien Hinweise auf das Anwesen der älteren Dame aufgefunden worden, behauptete er. Unter diesem Vorwand wollten sich die beiden falschen Polizeibeamten Zutritt zu dem Wohnhaus verschaffen und vermutlich Bargeld und Schmuck entwenden, so die Polizei.

Betrugsversuch in Aichach: So werden die Täter beschrieben

Die 84-Jährige blieb jedoch misstrauisch und wollte den Polizeinotruf wählen, um den Wahrheitsgehalt der Aussagen zu überprüfen. Daraufhin flüchteten die beiden Personen zu Fuß. Für beide Täter gibt es eine knappe Personenbeschreibung. Der Mann könnte etwa 35 Jahre alt sein. Er hatte demnach eine kräftige Statur und trug einen schwarzen Parka. Die Frau soll etwa 20 Jahre alt sein und eine schlanke Figur haben. Weitere Informationen hat die Polizei bisher nicht. Auch die Frage, ob die beiden später noch in ein Auto umgestiegen sind, ist bisher offen.

Die Polizeiinspektion Aichach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 in Verbindung zu setzen. Bisher hat sich nur diese eine Betroffene bei der Aichacher Polizei gemeldet. Laut Benedikt Weber, stellvertretender Dienststellenleiter, könne es aber durchaus sein, dass das Paar auch noch bei anderen Personen geklingelt hat. Sollte dies der Fall sein, bittet die Polizei dringend darum, den ungebetenen Besuch zu melden.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig

Wie die Polizei grundsätzlich erläutert, bringen bei Haustürbesuchen und den sogenannten Schockanrufen Täterinnen und Täter vor allem ältere Menschen durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem wichtige Tipps, um nicht auf die Betrüger hereinzufallen.

Die Polizei wird Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge bitten.

wird Bürgerinnen und Bürger niemals um Geldbeträge bitten. Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite https://www.polizei.bayern.de/nmmo.