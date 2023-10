Aichach

85-Jähriger durchschaut Betrugsmasche mit "wertvollen Uhren"

Ein unbekannter Mann spricht einen Senior am Aichacher Stadtplatz an und will ihm für "Benzingeld" wertvolle Uhren überlassen. Die erweisen sich als Fälschungen.

Einen 85-jährigen Aichacher wollte ein bislang unbekannter Mann übers Ohr hauen. Der Senior erkannte allerdings den Betrugsversuch und fiel nicht darauf herein. Wie die Polizei berichtet, wurde der 85-Jährige von dem unbekannten Mann am Freitag am Aichacher Stadtplatz angesprochen, der vorgab, ihn zu kennen. Dann erzählte ihm der Mann, dass er nach Italien reisen wolle, aber seine wertvollen Uhren nicht mitnehmen könne, da er sonst mit dem Zoll Probleme bekommen würde. Dem Angebot des unbekannten Mannes nach, hätte dieser dem 85-Jährigen ein paar der Uhren für Benzingeld nach Italien überlassen. Der Aichacher ließ sich jedoch nicht täuschen, woraufhin sich der Mann entfernte. Er ließ die Uhren dennoch bei dem 85-Jährigen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich um Totalfälschungen handelte. Ähnlicher Fall in Aichach mit angeblich hochwertigen Anzügen Der Täter wurde als 50-jähriger, schlanker Mann mit einer Körpergröße von zirka 1,90 Meter und von südländischer Erscheinung beschrieben. Bei einem gleich gelagerten Fall vor wenigen Tagen wurden einem Mann in Aichach hochwertige Anzüge angeboten. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter oder der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989.0 zu melden. Die Polizeiinspektion Aichach bittet darum, bei vermeintlich selbstlosen Angeboten von unbekannten Personen skeptisch zu bleiben. (bac)

