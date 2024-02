91-Jähriger beschädigt beim Ausparken vier Fahrzeuge

Der Senior parkt sein Auto in der Aichacher Hubmannstraße. Beim Rückwärtsfahren rammt er ein Auto hinter ihm. Doch aus das Vorwärtsfahren misslingt.

Völlig daneben gegangen ist das Ausparkmanöver eines 91-jährigen Mercedes-Fahrer am Mittwoch in Aichach. Der Senior beschädigte in der Hubmannstraße insgesamt vier Fahrzeuge.

Laut Polizei rammte der 91-jährige Mercedes-Fahrer kurz vor 16.30 Uhr beim Rückwärtsfahren zunächst ein Auto, das hinter ihm geparkt war. Anschließend fuhr der Mann aus der Parklücke aus. Dabei kollidierte er mit einem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Kleintransporter. Dieser wurde durch den Aufprall gegen einen danebenstehenden Mercedes geschoben.

Das Auto des 91-Jährigen kommt an der Hauswand zum Stehen

Nach dieser Kollision lenkte der Senior sein Auto zurück auf die rechte Straßenseite. Dabei erwischte er ein viertes, ordnungsgemäß geparktes Auto. Er rammte es mit seinem Mercedes und schob es auf den Gehweg. Der Unfallverursacher kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

Neben dem Wagen des Verursachers mussten noch zwei der beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Der augenscheinlich unverletzte Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)