Ab nächster Woche herrscht wieder Regelbetrieb im Kindergarten Holzgarten

Plus Seit vergangener Woche war im Kindergarten Holzgarten in Aichach wegen Personalausfällen nur eingeschränkter Betrieb möglich. Der soll ab nächster Woche ein Ende haben.

Personalausfälle, verkürzte Öffnungszeiten, Notbetreuung – seit vergangener Woche herrschte im Kindergarten Holzgarten in Aichach lediglich eingeschränkter Betrieb. Drei Mitarbeiterinnen fielen aus unterschiedlichen Gründen aus, die fünf weiteren hielten den Betrieb aufrecht. Doch ab nächster Woche zeichnet sich eine Entspannung der Lage ab.