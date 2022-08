Ab Samstag ist auf der B300 zwischen Aichach und Kühbach wieder freie Fahrt

Die Bauarbeiten zwischen Aichach-Ost und Kühbach-Süd können wie geplant beendet werden. Einige Restarbeiten stehen bis dahin aber noch an.

Gute Nachrichten für Autofahrerinnen und Autofahrer: Die B300 zwischen Aichach und Kühbach wird am Samstag wieder für den Verkehr freigegeben. Auf einer Strecke von knapp vier Kilometern zwischen Aichach-Ost und Kühbach-Süd wurde die Fahrbahndecke erneuert. Dafür war die Bundesstraße seit Montag, 8. August, für den Verkehr gesperrt.

Sperrung führt zu einem höheren Verkehrsaufkommen in Aichach

Die Bauarbeiten seien planmäßig verlaufen, erklärt Alfred Schmid vom Staatlichen Bauamt Augsburg. "Wir gehen davon aus, dass die Straße am Samstag wieder offen ist." Einige Restarbeiten stehen aber bis dahin noch an: Seit Dienstag werden die Fahrbahnmarkierungen angebracht, Donnerstag wird das Bankett eingebaut und am Freitag werden die Leitpfosten montiert. Erst dann kann die Straße wieder befahren werden. Fast 50.000 Quadratmeter Fahrbahndecke wurden nach Angaben des Staatlichen Bauamts Augsburg auf der B300 ersetzt.

Auch in der Stadt Aichach waren die Auswirkungen der Sperrung zu spüren: Auf den Straßen waren deutlich mehr Verkehrsteilnehmer unterwegs als sonst. Das bestätigte auch Michael Jakob, Leiter der Aichacher Polizeiinspektion. Zu kompletten Stausituationen sei es aber nicht gekommen. Zu einzelnen Problemen kam es jedoch, weil Lastwagenfahrer die Umleitungshinweise missachteten. So hatte sich etwa ein tschechischer Lastwagenfahrer auf einem Flurbereinigungsweg neben der gesperrten B300 festgefahren. Sein Navi hatte ihn dorthin gelotst.

