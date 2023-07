Ab sofort ist das Aichacher Ferienprogramm im Internet freigeschaltet

Anmeldungen für das Ferienprogramm in Aichach sind online bis zum 13. Juli möglich. Auch Neues ist im Angebot. Zur Auswahl stehen insgesamt über 130 Kurse.

Die Stadt Aichach bietet in den Sommerferien wieder ein Ferienprogramm für Kinder aus Aichach und der Umgebung an. Die Buben und Mädchen können sich auf abwechslungsreiche Angebote freuen. Aktuell stehen über 130 Kurse zur Auswahl. Ab sofort sind Anmeldungen möglich.

Laut Mitteilung der Stadt ist das Ferienprogramm bis Donnerstag, 13. Juli, im Internet freigeschaltet. Unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach können Interessierte nach Kursen suchen. Bei entsprechender Nachfrage werden während der Sommerferien weitere Kurse dazukommen, kündigt die Stadtverwaltung an. Sie rät deshalb, immer wieder einmal auf die Internetseite zu schauen. Ein gedrucktes Ferienprogramm gibt es nicht.

"Schön sein wie Sisi" darf auch diesmal nicht fehlen in Aichach

Neue Kurse in diesem Jahr sind unter anderem ein westafrikanischer Batikkurs, eine Abenteuerreise ins Mittelalter am Grubet, ein Besuch im Bienenmuseum Illertissen und ein Kennenlern-Kurs mit Greifvögeln. Und natürlich fehlt auch ein gefragter Dauerbrenner nicht: Im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach können sich Mädchen bei „Schön sein wie Sisi“ wie eine kleine Prinzessin fühlen.

Bis 13. Juli können sich die Aichacher Kinder fürs Ferienprogramm anmelden. Am Freitag, 14. Juli, findet dann die Vergabe der Kursplätze statt. Bei überbuchten Kursen entscheidet das Los über die Teilnahme. Ab Samstag, 15. Juli, können sich auch Kinder und Jugendliche aus den Nachbargemeinden für die restlichen Kursplätze anmelden. Für alle Kurse, die nicht ausgebucht sind, ist eine Anmeldung bis 24 Stunden vor Beginn online unter www.unser-ferienprogramm.de/aichach möglich.

Bedürftige Familien erhalten Nachlass beim Aichacher Ferienprogramm

Familien, die nicht über genügend Einkommen verfügen, um ihren Kindern die Teilnahme im Ferienprogramm zu ermöglichen, kann ein Nachlass gewährt werden. Bei entsprechender Hilfsbedürftigkeit wird bei der Anmeldung im Büro Öffentlichkeitsarbeit, Kultur & Tourismus im Rathaus (Stadtplatz 48) im Einzelfall unbürokratisch und vertraulich entschieden, ob ein Nachlass möglich ist. Bei einer Anmeldung über das Internet ist dies nicht möglich.

Weitere Auskünfte gibt das Info-Büro Aichach, Telefon 08251/902-76. Nachfragen sind auch per E-Mail (Ferienprogramm@aichach.de) möglich. (AZ)