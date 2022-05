Aichach

vor 17 Min.

Ablöse für Stellplätze kostet in Aichach künftig dreimal so viel

Plus Wer in Aichach baut und nicht für ausreichend Stellplätze sorgt, zahlt künftig 12.000 Euro. Das hat der Stadtrat beschlossen. Einig war er sich dabei nicht.

Von Claudia Bammer

Mehr als dreimal so viel kostet es Bauherren in Aichach künftig, wenn sie nicht für ausreichend viele Stellplätze für Autos sorgen können. Insbesondere in der Innenstadt ist das aber manchmal nicht auf dem Grundstück möglich. In solchen Fällen können die Bauherren Stellplätze ablösen. Die Summe dafür hat der Aichacher Stadtrat jetzt mehrheitlich von 3835 Euro auf 12.000 Euro erhöht.

