Absolventen der Elisabethschule feiern Abschluss

Im Rahmen einer sehr würdevollen Feierstunde wurden zehn junge Frauen und Männer als Schüler der Aichacher Elisabethschule (Lebenshilfe Aichach-Friedberg) verabschiedet. Dabei handelte es sich um den ersten Jahrgang, der an der Außenstelle in Friedberg verabschiedet wurde. Schulleiter Klaus Steinhardt wünschte den Schülern in seiner Abschlussrede vor allem Glück – Glück an der neuen Arbeitsstelle sowie das Glück, Menschen zu haben, die es gut mit ihnen meinen – und überreichte jedem Schüler ein Glücksschwein aus Marzipan. Mandy Römer vom Leitungsteam der Heilpädagogischen Tagesstätte erinnerte in ihrer Rede an viele nette, persönliche Begegnungen mit den Kindern und wünschte ebenfalls alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Die beiden Klassenleitungen der Berufsschulstufe, Julia Fischer und Franziska Datzmann, ehrten die Schülerinnen und Schüler mit persönlichen Bildern aus der gesamten Schulzeit, Grußbotschaften per Video und mit persönlicher Musik, was eine sehr individuelle, emotionale Atmosphäre erzeugte. Auch Nicole Ziegler, die Elternbeiratsvorsitzende schloss sich den guten Wünschen an. Mehrere Schüler trugen zur musikalischen Gestaltung der Feier mit Beiträgen am Klavier, an der Flöte und an der Veeh-Harfe bei. Sogar im Duett und als Trio wurde musiziert.