Adrian Winkler verbreitet mit seiner Musik gute Laune im Spitalhof

Der Aichacher Musiker Adrian Winkler stellt bei einem Sommerkonzert beim Heilig-Geist-Spital in Aichach sein erstes Album vor. Das Publikum lässt sich gern mitreißen.

Eine stattliche Zahl an Zuhörerinnen und Zuhörern lauschte am Samstagabend im Spitalgarten in Aichach dem Singer-Songwriter Adrian Winkler. Der Aichacher Vollblutmusiker präsentierte im Rahmen des Sommerkonzerts sein erstes Album "Si much more".

Im Herbst 2020 hatte er seine erste Single "Oldest Soul" veröffentlicht, die gemeinsam mit der weltweiten Tierschutzorganisation Peta entstanden ist - eine Hommage an die Schönheit der Erde.

Musiker Adrian Winkler erklärt seine einzelnen Stücke

Im Spitalgarten gab Adrian Winkler kurze Erläuterungen zu den einzelnen Stücken, bevor er sie dann zu Gehör brachte. Die Besucher und Besucherinnen ließen sich gerne von seiner Musik mitreißen, die ausgesprochen gute Laune transportierte.