Adventskalender geplant: Erzählen Sie uns schöne Geschichten

Unsere Redaktion plant einen Adventskalender mit schönen Geschichten aus dem Aichacher Land. Es geht um Hilfsbereitschaft und gute Taten. Machen Sie mit?

Jeden Tag schlechte Nachrichten aus der ganzen Welt. Viele Leserinnen und Leser sagen uns immer wieder, wie sehr das aufs Gemüt drückt. Und immer wieder hören wir die Frage: Gibt es nicht auch Positives zu berichten? Die Redaktion der Aichacher Nachrichten will im Dezember auf besondere Weise erfreuliche Nachrichten übermitteln. Wir sammeln positive Erlebnisse unserer Leserschaft und fordern dazu auf: Erzählen Sie uns schöne Geschichten.

"Nur Negatives", wie so oft behauptet wird, findet sich beileibe nicht in unserer Zeitung. Schon gar nicht im Lokalteil. Zwischen Festivitäten und Theateraufführungen, zwischen Ausstellungen und Artikeln über Geburtstagsjubilaren ist viel Raum für Positives. Gleichwohl bestimmen seit vielen Monaten negative Schlagzeilen die allgemeine Nachrichtenlage: zunächst Corona, der Ukraine-Krieg, jetzt Israel und Palästina und dazwischen immer wieder Klimakrise und Inflation. Es wird Zeit Positives dagegenzusetzen - im Rahmen der eigenen Möglichkeiten.

Die Redaktion will mit schönen Geschichten Freude verbreiten

Die AN-Redaktion möchte im Advent den Blick auf Erfreuliches lenken und mit schönen Geschichten kleine Lichter anzünden in nicht so einfachen Zeiten. Im besten Fall - und da sind wir absolut optimistisch - ergibt sich ein Adventskalender mit 24 schönen Geschichten, die uns unsere Leserinnen und Leser erzählen.

Gesucht sind kleine Erlebnisse aus dem Alltag, bei denen Sie von unerwarteter Seite Hilfe bekommen oder eine Freude erfahren haben. So wie es uns jüngst Traudl Minssen aus Obergriesbach berichtete. Sie war versehentlich mit offenem Kofferraum zur Sammelstelle gefahren. Ein Bub radelte ihr hinterher, um sie darauf aufmerksam zu machen. Der Junge war am Ende ziemlich abgekämpft. Traudl Minssen aber freute sich "von Herzen" über seinen Einsatz.

Haben Sie auch so eine kleine, schöne Geschichte aus diesem Jahr auf Lager? Hat Ihnen womöglich die neue Nachbarin die entlaufende Katze zurückgebracht? Haben Sie am Geldautomaten ihre EC-Karte vergessen und der nächste Kunde trug Sie ihnen hinterher? Oder war es gar der Geldbeutel? Dann erzählen Sie uns davon. Sie haben auf diese Weise Gelegenheit, Ihrem Helfer oder Ihrer Gönnerin Danke zu sagen.

Schreiben Sie uns unter redaktion@aichacher-nachrichten.de, Betreff: Schöne Geschichten für den Adventskalender. Skizzieren Sie uns ihr Erlebnis in wenigen Stichpunkten, hängen, wenn möglich, ein Foto von sich an (kein Muss!) und hinterlassen ihre Telefonnummer. Die Redaktion lässt dann vom 1. bis 24. Dezember die ganze Leserschaft der Aichacher Nachrichten an Ihrer schönen Geschichte teilhaben. (jca)