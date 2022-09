Afrika und Australien inspirieren Paul Schurrs Werke

Erstmals sind Werke des Augsburger Künstlers in Aichach zu sehen – in einer Ausstellung mit Conny Krakowski im Rathaus. Die Bilder ergänzen sich.

"Reales und Surreales" lautet der Titel der Ausstellung zweier Künstler, die im altehrwürdigen Aichacher Rathaus derzeit ihre Werke präsentieren. Die Bilder sind ausdrucksstark und lassen den Betrachter in eine Welt des fantastischen Realismus eintauchen.

In Aichach ist Conny Krakowski aus Pichl (Marktgemeinde Aindling) mit ihren Werken keine Unbekannte. Bis Mitte September waren Krakowskis Bilder in der Sparkassen-Galerie unter dem Motto "Risiko Leben" zu sehen. Die leuchtenden Farben, faszinierenden Naturmotive und Traumwelten ihrer Bilder ergänzen sichtlich die Werke vom Paul Schurr, der zum ersten Mal im Aichacher Rathaus ausstellt.

Auf Reisen findet Paul Schurr endgültig Zugang zur Kunst

Paul Schurr wurde 1965 in Augsburg geboren. Bereits in der Grundschule zeigte er eine Vorliebe für das Zeichnen und Malen. Von 1986 bis 1993 belegte er ein Magisterstudium für Kunsterziehung in Augsburg. Danach reiste er durch Asien, Amerika, Europa und 1991 nach Neuseeland. Auf dieser Reise findet er endgültigen Zugang zur Kunst.

Seit 1994 arbeitet Schur als freischaffender Künstler und Reiseverkehrskaufmann. Seine Reisen führten ihn in verschiedene Länder, so auch nach Australien. Die Einblicke dort hatten dabei eine große Wirkung auf sein künstlerisches Schaffen. 1998 präsentierte er seine erste Ausstellung "Streifzüge" mit 70 Exponaten.

Paul Schurr leitet ein Kunstprojekt in einer Klinik

Besonders haben den Künstler seine Reisen nach Afrika inspiriert. Denn Afrika war das Traumland seiner Kindheit, was man auch in seinen Bildern erkennen kann. Mit der Planung und Leitung eines Kunstprojektes in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aschaffenburg erweiterte Paul Schurr seinen Wirkungskreis. Mehrmals wurde er bereits mit dem Publikumspreis der Aystetter Kunstausstellung ausgezeichnet.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung der beiden Künstler im historischen Aichacher Rathaus ist bis zum 14. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen.