Aggressiver Autofahrer tritt gegen Außenspiegel

Zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern ist es am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in Aichach auf dem Parkplatz beim Milchwerk gekommen, berichtet die Polizei. Nachdem es zuvor fast zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos gekommen war, stieg der Fahrer des einen Autos aus, trat mit dem Fuß gegen den Außenspiegel des anderen Fahrzeuges und fuhr anschließend wieder weiter, so die Polizei. Der Außenspiegel wurde beschädigt. Der entstandene Sachschaden lag bei circa 500 Euro.

Aichacher Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Der männliche Täter war laut einer Beschreibung circa 1,75 Meter groß, schlank und hat kurze braune Haare. Er fuhr einen hellblauen SUV mit unbekanntem Kennzeichen. Die Polizei in Aichach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0.