Aichach bekommt im Familienstützpunkt wieder eine Maxigruppe

Der Familienstützpunkt des Caritasverbandes in Aichach startet bereits in wenigen Wochen mit dem Betreuungsangebot für Kleinkinder ab eineinhalb Jahren.

Die Stadt Aichach bekommt wieder eine „Maxigruppe“. Der Familienstützpunkt Aichach des Caritasverbandes Aichach-Friedberg in der Bahnhofstraße 28, startet ab Mittwoch, 3. Juli, mit der Betreuung einer kleinen Gruppe an Kindern ab dem Eintrittsalter von 18 Monaten. Die Gruppe hat schon einen Namen und soll „Frösche“ heißen. „Nachdem wir nun so tolle neue Räumlichkeiten, inklusive eines Cafés und einem Spielraum bekommen haben, reifte in mir die Idee und Konzept eine Maxigruppe für Kinder ab 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt ins Leben zu rufen“, erklärt Julia Baur, die Leiterin des Familienstützpunktes.

Es sei ein Angebot, das nicht in Konkurrenz zu Kindertageseinrichtungen stehe. Vielmehr sei es an Eltern gerichtet, die in einer kurzen Betreuungszeit von zweieinhalb Stunden zum Beispiel Arztbesuche, Einkäufe oder Ähnliches erledigen möchten. Kinder ermögliche die Maxigruppe in einer Gruppe mit Gleichaltrigen erste Strukturen und feste Tagesabläufe kennenzulernen. Erste Erfahrungen mit einer neuen Bezugsperson würden gemacht und der Einstieg in eine Kindertageseinrichtung erleichtert.

Maxigruppe öffnet Mittwoch und Donnerstag für jeweils zweieinhalb Stunden

Die Maxigruppe findet an zwei Vormittagen, Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 8.30 bis 11 Uhr, mit einem festgelegten Tagesablauf statt. Dabei sollen die Spiel- und Lernphasen nicht zu kurz kommen. Ein gemeinsames Frühstück nach Ankommen und ein Morgenkreis dürfen nicht fehlen. In den Sommerferien wird die Maxigruppe an drei Wochen und in den Weihnachtsferien an zwei Wochen pausieren. In der Regel ist die Maxigruppe in den anderen Schulferien geöffnet. Eine Betreuung an Feiertagen findet nicht statt. In der Startphase will man nun erst einmal mit sechs Kindern im Alter von etwa 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt beginnen. Es werde für jedes Kind eine individuelle und nach den Bedürfnissen des Kindes abgestimmte Eingewöhnungsphase geben, so Baur.

Die Maxigruppe wird durch zwei ausgebildete Betreuungskräfte geleitet. Es ist weiterhin geplant, dass, wie im "Café für Alle", auch Menschen mit Behinderung unter Anleitung und Anweisung für die Betreuung ab Herbst eingesetzt werden. Ziel der Maxigruppe sei es auch, die pädagogischen Schwerpunkte und die Sprache des Kindes zu fördern, damit es gut für den Eintritt in den Kindergarten vorbereitet ist. Stadträtin Marion Zott, Kindergartenreferentin der Stadt Aichach, freut sich über dieses Projekt. "Endlich haben wir noch eine zusätzliche Betreuungsmöglichkeit für Kleinkinder in unserer Stadt."