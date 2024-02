Aichach fällt 50 Bäume - und pflanzt 100 neue

Im Aichacher Stadtgebiet steht bis Ende des Monats eine ganze Reihe von Baumfällungen bevor. Was der Grund dafür ist und warum sich alle einig sind.

Eine ganze Reihe von Bäumen im Aichacher Stadtgebiet wird bis Ende des Monats gefällt werden. Grund dafür ist die Verkehrssicherheit, wie Richard Brandner vom Bauamt im Bauausschuss des Stadtrats berichtete. Als Ersatz dafür sollen in diesem Jahr hundert Bäume gepflanzt. Der Bauausschuss war einstimmig dafür.

Der Grund dafür waren die Ausführungen Brandners, der einen Erhalt der 50 Bäume wegen ihres Zustands als nicht mehr sinnvoll bezeichnete. Die Bäume der Stadt werden in regelmäßigen Abständen untersucht. Im Baumkataster der Stadt sind derzeit 7272 Bäume erfasst. Das sei erst etwa ein Drittel der Bäume, so Brandner. Das Kataster weiter zu füllen, sei ein stetiger Prozess.

Bei über 600 Bäumen in Aichach stehen Pflegemaßnahmen an

Von erfassten Bäumen stehen bei 617 heuer Baumpflegemaßnahmen an. Um der Verkehrssicherheit Rechnung zu tragen, insbesondere in Bereichen wie Schulen, Kindergärten, Spielplätze und öffentlichen Parks oder Verkehrsflächen, müssten aber 50 Bäume gefällt werden, so Brandner. Als Kompensation werden in diesem Jahr 100 Bäume neu gepflanzt.

Gefällt werden zum Beispiel Bäume beim Spielplatz am Finkenschlag, an der Juliushöhe, am Neuen Friedhof und an der Augsburger Straße, bei der Grundschule Nord. in Griesbeckerzell an Kindergarten und Schule, am Sisi-Schloss, am Alten Friedhof und beim Freibad. Bürgermeister Klaus Habermann kommentierte das: "Uns macht das auch keinen Spaß." Die Verkehrssicherheit müsse aber gegeben sein, betonte er und erinnerte an den tragischen Unfall 2021, bei dem in Augsburg ein Kind ums Leben kam, als ein Baum umstürzte. So sah das auch der Bauausschuss und stimmte einmütig zu. Auch Marion Zott (Bündnis 90/Die Grünen) vertraute da auf Brandner, dem sie ein Herz für Bäume bescheinigte.