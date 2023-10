Aichach

vor 36 Min.

"Aichach hat einen attraktiven Branchenmix"

Gabi und Werner Anneser schließen das Sportgeschäft am oberen Stadtplatz. Es gibt keinen Nachfolger. Das könnte auch bei anderen Einzelhändlern in Aichach zum Problem werden.

Plus Internetkonkurrenz, Personalsuche, Nachfolgefrage und das Aus von Anneser: Andreas Gärtner vom Handelsverband erklärt, wie es um den Aichacher Einzelhandel bestellt ist.

Von Carmen Jung Artikel anhören Shape

Internetkonkurrenz, Personalmangel, Inflation: Der Handel hat aktuell mit vielen Problemen zu kämpfen. Sehen Sie den Aichacher Einzelhandel in Gefahr?



Andreas Gärtner: Es ist richtig: Der Einzelhandel ist unter Druck. Auch in Aichach. Doch die Lage hier ist gar nicht so verzweifelt. Es zeigt sich, das kleinere und mittlere Standorte deutlich besser positioniert sind als die Großstädte. Da spielt Homeoffice mit rein. Aber auch Corona. Menschen haben dadurch Verhaltensweisen geändert. Sie kaufen lieber vor Ort ein, wo meist kein riesiges Gedränge und eine persönlichere Atmosphäre herrscht.

Andreas Gärtner ist schwäbischer Bezirksgeschäftsführer beim Handelsverband Bayern (HBE). Foto: Ingo Dumreicher

Intersport Anneser am oberen Stadtplatz in Aichach schließt mangels Nachfolger spätestens Ende des Jahres. Das Geschäft war über Jahrzehnte ein zuverlässiger Frequenzbringer am oberen Stadtplatz. Hat das Auswirkungen auf die hiesige Geschäftswelt?



Gärtner: Um Anneser ist es sehr schade, weil er ein echter Anziehungspunkt war. Und traurigerweise fällt damit der Sportbereich in Aichach fast ganz weg. Abgesehen von Heimatsport, der aber kein Vollsortiment wie Intersport Anneser bietet. Wenn noch mehr wegbricht, wäre das schwierig. Ich will es nicht zu schön malen. Doch ein Unternehmen lässt sich noch gut kompensieren. Die Stadt hat auch ohne Anneser immer noch einen sehr attraktiven Branchenmix. Es spricht weiterhin viel für Aichach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen