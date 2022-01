Aichach hat mehr Einnahmen und weniger Schulden

Plus Die Kämmerin präsentiert im Aichacher Stadtrat das vorläufige Ergebnis des Haushalts 2021. Das Jahr ist besser gelaufen als erwartet.

Mehr Einnahmen als erwartet, eine höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt und ein niedrigerer Schuldenstand zum Jahresende: Das Jahr 2021 ist für die Stadt Aichach finanziell besser gelaufen als erwartet. Das zeigt das vorläufige Ergebnis des Haushalts 2021, das Kämmerin Sandra Rauh am Donnerstagabend im Stadtrat präsentierte.