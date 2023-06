Aichach

06:15 Uhr

Aichach kämpft mit den Tücken des ditigalen Bauantrags

Plus Weil jetzt oft Abstimmungsgespräche mit den Bauwerbern vorab nicht stattfinden, muss der Aichacher Bauausschuss viele Bauvorhaben erst einmal ablehnen.

Von Claudia Bammer

Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats ist die Tagesordnung oft lang. Am Dienstag standen aber besonders viele Bauvorhaben drauf, bei denen eine Ablehnung im Raum stand. Ulrich Egger vom Bauamt erläuterte vorab, woran das liegt: an den Auswirkungen des digitalen Bauantrags.

Seit Anfang des Jahres können Bauanträge über das Bayern-Portal digital beim Landratsamt Aichach-Friedberg eingereicht werden. Das soll die Verfahren eigentlich beschleunigen. Die Kehrseite laut Egger: Vorab finden immer weniger Abstimmungsgespräche mit Bauwerbern statt, bei denen bislang viele Probleme schon ausgeräumt worden seien. Stattdessen läuft, wenn die Stadt den Bauantrag abruft, die zweimonatige Fiktionsfrist; trifft die Stadt innerhalb dieser Frist keine Entscheidung, gilt das als Zustimmung. Oft findet in diesem Zeitraum aber nur eine Bauausschusssitzung statt. Fehlen aber zum Beispiel noch Unterlagen, muss der Antrag zwangsläufig abgelehnt werden. In der Praxis führt das laut Egger zu einer Vielzahl von Ablehnungen von eigentlich genehmigungsfähigen Anträgen. Das bedeute Mehraufwand und sei unbefriedigend für alle Beteiligten, so Egger.

