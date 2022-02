Aichach soll einen öffentlichen Bücherschrank bekommen

Plus Einen rund um die Uhr zugänglichen Bücherschrank wünscht sich die Aichacher SPD. Er soll in die Planungen für den Oberen Stadtplatz einfließen.

Einen öffentlichen Bücherschrank für Aichach hat die SPD-Fraktion im Stadtrat beantragt und als Standort den Tandlmarkt oder den Stadtplatz vorgeschlagen. Für ihn soll nun, wenn die Gestaltung des Oberen Stadtplatzes geplant wird, ein Standort festgelegt werden. Das hat der Finanzausschuss des Stadtrats mit 8:3 Stimmen beschlossen.