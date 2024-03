Aichach

Aichach soll mehr E-Ladesäulen bekommen

Am Alten Friedhof in Aichach gibt es schon eine E-Ladesäule. Es sollen noch sechs weitere Standorte dazukommen.

Plus In Aichach soll das Netz von E-Ladesäulen ausgebaut werden. Ein Anbieter würde das übernehmen. Auch für das Deutschlandnetz des Bundes werden Standorte gesucht.

Von Claudia Bammer

Ladestationen für Elektrofahrzeuge gibt es in Aichach bereits am Alten Friedhof, bei der Feuerwehr und in der Werner-von-Siemens-Straße. Das Netz in der Stadt soll aber ausgebaut werden. Das hatte die CSU-Fraktion bereits 2021 beantragt. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats berichtete nun Bauamtsleiterin Carola Küspert, dass ein Anbieter gefunden wäre, der den Ausbau übernehmen will. Die Stadt würde das nichts kosten.

Im Juni 2023 hatte der Bauausschuss bereits über ein Konzept der Energie Südbayern GmbH (ESB) gesprochen. Inzwischen haben laut Küspert weitere Verhandlungen stattgefunden. Der Anbieter würde alle Kosten für Installation und Betrieb übernehmen, wenn ein Vertrag über etwa 15 Jahre geschlossen wird. Mittlerweile ist auch geklärt, dass die Stadt hier keinen Auftrag ausschreiben muss. Der Ausschuss stand dem positiv gegenüber.

