Aichach

06:00 Uhr

Aichach stellt einen Sparhaushalt mit Rekord-Bauprogramm auf

Plus Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats spricht sich einstimmig für den Haushaltsentwurf 2024 und die Finanzplanung bis 2027 aus. Warum sich alle einig sind.

Von Claudia Bammer

Für den Haushalt 2024 gelten in der Stadt Aichach erschwerte Bedingungen. Das hatte Kämmerer Wolfgang Ostermair schon bei den Vorberatungen betont. Das spiegelt sich trotz des hohen Volumens von gut 58,6 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und knapp 21,8 Millionen Euro im Vermögenshaushalt in dem Zahlenwerk wider. Der Finanzausschuss des Stadtrats hat diesem jetzt in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig die Zustimmung empfohlen, ebenso zur Finanzplanung für die folgenden drei Jahre.

Bei den Einnahmen geht der Kämmerer von weiterhin konstanten bis leicht ansteigenden Steuereinnahmen aus. Bei der Gewerbesteuer, für die der Hebesatz im vergangenen Jahr auf 350 vom Hundert erhöht wurde, rechnet er mit ähnlichen Einnahmen wie 2023: rund 13 Millionen Euro. An Einkommenssteuer erwartet er rund 15 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

