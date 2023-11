Aichach trauert um Hans W. Häfner

Der frühere Ortssprecher des Aichacher Ortsteils Walchshofen ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Themen Energie und Umwelt waren sein Steckenpferd.

Die Stadt Aichach trauert um Hans Wilhelm Häfner, der nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben ist. Im März hatte er seinen 85. Geburtstag gefeiert. Häfner, den viele Hanshelm nannten, hat seinen Wohnort Walchshofen sechs Jahre lang als Ortssprecher im Aichacher Stadtrat vertreten.

Häfner gehörte seit 1965 der CSU an. Seit 1982 wohnte der gebürtige Augsburger mit seiner Familie im Aichacher Ortsteil Walchshofen und vertrat diesen von 2008 bis 2014 als Ortssprecher im Stadtrat. Von 2014 bis 2020 war er stellvertretender Verbandsrat im Zweckverband Wasserversorgung der Magnusgruppe. Zwölf Jahre lang war er Vorsitzender der Senioren-Union Aichach und im Landesvorstand der SEN tätig.

Häfner hat mehr als 220 Patente entwickelt

Beruflich war der Entwicklungsingenieur unter anderem selbstständig und als Geschäftsführer bei der Pfister GmbH in Augsburg tätig. Er entwickelte 220 internationale und nationale Patente im Bereich Verfahrens-, Mess- und Regeltechnik. Intensiv beschäftigt hat er sich mit den Themen Energie und Umwelt. Zu diesen hat er bayernweit über 80 Fachvorträge gehalten und viele Fachartikel verfasst.

Häfner hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Kinder. Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 8. Dezember, um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Aichach statt. Anschließend ist Urnenbeisetzung auf dem Neuen Friedhof. (bac)