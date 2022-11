Aichach tritt dem Münchener Planungsverband bei

Die Stadt ist jetzt Mitglied beim Verband "Äußerer Wirtschaftsraum München". Insgesamt sind es jetzt rund 180 Kommunen aus der Region um die Landeshauptstadt.

Einstimmig haben die Mitglieder des Planungsverbands (PV) "Äußerer Wirtschaftsraum München" auf ihrer Verbandsversammlung neben dem Haushalt 2023 den Beitritt von weiteren fünf Kommunen beschlossen: Die Stadt Aichach, die Gemeinde Kinsau (Landkreis Landsberg am Lech) sowie die Gemeinden Althegnenberg, Mammendorf und Mittelstetten (alle Landkreis Fürstenfeldbruck) sind laut einer Mitteilung neu dabei.

Unterstützung bei Bauleitplanung und Ortsentwicklung

Die Verbandsversammlung fand unter dem Vorsitz von Landrat Christoph Göbel (Landkreis München) in der Kreisstadt Ebersberg statt. Der Verband soll die neuen Mitglieder in verschiedenen Aspekten der Ortsentwicklung sowie der Bauleitplanung beraten und unterstützen. Um sich Herausforderungen wie Wohnungsbau, der Ausweisung von Flächen für Windkraft- und Fotovoltaikanlagen und dem Personalengpass in den Verwaltungen zu stellen, möchten sie mit dem PV zusammenarbeiten. Die ersten Bürgermeister der Gemeinden Althegnenberg, Mammendorf und Mittelstetten präsentierten ihre Kommunen auf der Versammlung. Alle drei Gemeinden gehören zur Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Acht Landkreise aus der Region und die Landeshauptstadt sind Mitglied

Mit den Beitritten wächst der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München weiter: Ab 2023 zählt er 179 Mitglieder, darunter 170 Städte, Märkte und Gemeinden, die acht Landkreise der Region München und die Landeshauptstadt München. Mit der Stadt Aichach verzeichnet der PV erstmals ein Mitglied aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und somit dem bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. (AZ)