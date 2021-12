Aichach übernimmt das Inchenhofener Standesamt

Plus In Inchenhofen war das ein emotionales Thema. Jetzt hat auch der Aichacher Finanzausschuss zugestimmt. Der Ordnungsamtsleiter sieht Vorteile für beide Seiten.

Die Stadt Aichach ist ab April 2022 Standesamt auch für Inchenhofen. Nach dem Inchenhofener Marktgemeinderat hat nun auch der Verwaltungs-, Finanz- und Werkausschuss des Aichacher Stadtrats der Übertragung der Aufgaben zugestimmt.